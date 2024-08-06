Шмаков Конон Андреевич
Место рождения
Дата рождения03.03.1878 ст.
Дата смертиПосле 1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1878 ст.
Крещение
05.03.1878 ст.
Восприемник: Юмской волости починка Новиковского Василий незаконнорожденный Шмаков
Поручитель
02.02.1901 ст.
Васильевское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Жених: прихода села Юкаменского, Юмской волости, починка Новиковского крестьянин Онисим Андреев Шмаков Невеста: Васильевской волости, починка Ксенофонтовского крестьянина Антона Иоаннова Малых дочь д... Показать все
Поручитель
13.10.1902 ст.
Жених: Юмской волости, починка Новиковского крестьянин из русских Петр Андреев Шмаков Невеста: Ключевской волости, починка Сылшурского крестьянина из русских Ильи Иоакимова Питиримова дочь Наталия
Бракосочетание
02.02.1903 ст.
Восприемник
20.07.1903 ст.
Илия Родители: Юмской волости, деревни Новиковской крестьянин из русских Андрей Тимофеев Шмаков и законная жена его Матрона Иовлева
Рождение ребёнка
20.06.1904 ст.
Мать ребёнка: Шмакова (Ардашева) Матрона Константиновна
Рождение ребёнка
03.08.1905 ст.
Дочь: Шмакова Мария Кононовна
Мать ребёнка: Шмакова (Ардашева) Матрона Константиновна
Смерть
После 1938