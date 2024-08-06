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Шмаков Конон Андреевич

Место рождения

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

03.03.1878 ст.

Дата смерти

После 1938

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1878 ст.

Отец: Шмаков Андрей Тимофеевич (I)

Мать: Шмакова (Шиляева) Наталья Зиновьевна

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Крещение
05.03.1878 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемник: Юмской волости починка Новиковского Василий незаконнорожденный Шмаков
Поручитель
02.02.1901 ст.
Васильевское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Жених: прихода села Юкаменского, Юмской волости, починка Новиковского крестьянин Онисим Андреев Шмаков Невеста: Васильевской волости, починка Ксенофонтовского крестьянина Антона Иоаннова Малых дочь д... Показать все
Поручитель
13.10.1902 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Жених: Юмской волости, починка Новиковского крестьянин из русских Петр Андреев Шмаков Невеста: Ключевской волости, починка Сылшурского крестьянина из русских Ильи Иоакимова Питиримова дочь Наталия
Бракосочетание
02.02.1903 ст.

Жена: Шмакова (Ардашева) Матрона Константиновна

Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемник
20.07.1903 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Илия Родители: Юмской волости, деревни Новиковской крестьянин из русских Андрей Тимофеев Шмаков и законная жена его Матрона Иовлева
Рождение ребёнка
20.06.1904 ст.

Сын: Шмаков Иван Кононович

Мать ребёнка: Шмакова (Ардашева) Матрона Константиновна

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.08.1905 ст.

Дочь: Шмакова Мария Кононовна

Мать ребёнка: Шмакова (Ардашева) Матрона Константиновна

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1938

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