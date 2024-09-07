Пешков Никифор Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пешков Борис
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Пешков Александр Никифорович
Мать ребёнка: не указана
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1478 поз. 32
Упоминание
1850
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.444 Ревизские сказки о государственных крестьянах Ясеновской волости Нижнедевицкого уезда 1850 г. стр 177 поз. 30
Упоминание
1858
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1478 поз. 32
Смерть
До 1858
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1478 поз. 32