Пешков Никифор Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешков Никифор Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1858

Пол

Мужской

Отец

Около 1775 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пешков Борис

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Пешков Александр Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1478 поз. 32
Упоминание
1850
Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.444 Ревизские сказки о государственных крестьянах Ясеновской волости Нижнедевицкого уезда 1850 г. стр 177 поз. 30
Упоминание
1858
Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1478 поз. 32
Смерть
До 1858
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1478 поз. 32

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