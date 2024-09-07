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Пешков Александр Никифорович

Место рождения

Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1836 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Пешков Никифор Борисович

Мать: не указана

Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1478 поз. 32
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пешкова Фиона Стефановна

Место жительства
1850
Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.444 Ревизские сказки о государственных крестьянах Ясеновской волости Нижнедевицкого уезда 1850 г. стр 177 поз. 30
Место жительства
1858
Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1478 поз. 32
Смерть
Неизвестно

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