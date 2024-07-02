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Софронова Варвара Кононовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Васильева (Софронова) Екатерина Саввична

Отец ребёнка: Софронов Савва

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Дмитриева (Софронова) Марфа Саввична

Отец ребёнка: не указан

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Софронова Екатерина

Отец ребёнка: не указан

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1841

Сын: Софронов Матфей

Отец ребёнка: не указан

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Незаконнорожденный
Рождение ребёнка
1845

Сын: Софронов Яков

Отец ребёнка: не указан

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Незаконнорожденный
Место жительства
1849
Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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