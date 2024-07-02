Софронова Варвара Кононовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Васильева (Софронова) Екатерина Саввична
Отец ребёнка: Софронов Савва
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Дмитриева (Софронова) Марфа Саввична
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Софронова Екатерина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1841
Сын: Софронов Матфей
Отец ребёнка: не указан
Незаконнорожденный
Рождение ребёнка
1845
Сын: Софронов Яков
Отец ребёнка: не указан
Незаконнорожденный
Место жительства
1849
Смерть
Неизвестно