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Дмитриева (Софронова) Марфа Саввична

Место рождения

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: Софронова Варвара Кононовна

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
26.01.1851

Муж: Дмитриев Матфей Гавриилович/Гаврилович

Шуезеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1856

Сын: Дмитриев Филипп Матфеевич

Отец ребёнка: Дмитриев Матфей Гавриилович/Гаврилович

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1859

Сын: Дмитриев Семен (Симеон) Матфеевич

Отец ребёнка: Дмитриев Матфей Гавриилович/Гаврилович

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
07.03.1861

Сын: Дмитриев Василий Матфеевич

Отец ребёнка: Дмитриев Матфей Гавриилович/Гаврилович

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
07.03.1861

Дочь: Дмитриева Василиста Матфеевна

Отец ребёнка: Дмитриев Матфей Гавриилович/Гаврилович

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
08.10.1864

Сын: Дмитриев Яков Матфеевич

Отец ребёнка: Дмитриев Матфей Гавриилович/Гаврилович

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
02.06.1867

Сын: Дмитриева Павел Матфеевич

Отец ребёнка: Дмитриев Матфей Гавриилович/Гаврилович

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
19.12.1869

Сын: Дмитриев Григорий Матфеевич

Отец ребёнка: Дмитриев Матфей Гавриилович/Гаврилович

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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