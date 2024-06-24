Дмитриева (Софронова) Марфа Саввична
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Бракосочетание
26.01.1851
Шуезеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1856
Сын: Дмитриев Филипп Матфеевич
Отец ребёнка: Дмитриев Матфей Гавриилович/Гаврилович
Рождение ребёнка
1859
Сын: Дмитриев Семен (Симеон) Матфеевич
Отец ребёнка: Дмитриев Матфей Гавриилович/Гаврилович
Рождение ребёнка
07.03.1861
Сын: Дмитриев Василий Матфеевич
Отец ребёнка: Дмитриев Матфей Гавриилович/Гаврилович
Рождение ребёнка
07.03.1861
Дочь: Дмитриева Василиста Матфеевна
Отец ребёнка: Дмитриев Матфей Гавриилович/Гаврилович
Рождение ребёнка
08.10.1864
Отец ребёнка: Дмитриев Матфей Гавриилович/Гаврилович
Рождение ребёнка
02.06.1867
Сын: Дмитриева Павел Матфеевич
Отец ребёнка: Дмитриев Матфей Гавриилович/Гаврилович
Рождение ребёнка
19.12.1869
Сын: Дмитриев Григорий Матфеевич
Отец ребёнка: Дмитриев Матфей Гавриилович/Гаврилович
Смерть
Неизвестно