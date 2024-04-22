Зубков Яков Кузьмич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
30.01.1833
Брак: запись о браке №12, метрическая книга за 1833 год, Архангельская церковь, село Кривополянье, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Фотий Яковлев Темешин, Павел Игнатов Пятых,... Показать все
Смерть
Неизвестно