Зубкова (Мерзликина) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Савин Михаил Абрамович
Мать: Савина Елена Кирилловна
Бракосочетание
30.01.1833
Муж: Зубков Яков Кузьмич
Кривополянье, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №12, метрическая книга за 1833 год, Архангельская церковь, село Кривополянье, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Фотий Яковлев Темешин, Павел Игнатов Пятых,... Показать все
Смерть
Неизвестно