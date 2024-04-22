Зубкова (Мерзликина) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубкова (Мерзликина) Анастасия Ивановна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Савин Михаил Абрамович

Мать: Савина Елена Кирилловна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
30.01.1833

Муж: Зубков Яков Кузьмич

Кривополянье, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №12, метрическая книга за 1833 год, Архангельская церковь, село Кривополянье, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Фотий Яковлев Темешин, Павел Игнатов Пятых,... Показать все
Смерть
Неизвестно
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