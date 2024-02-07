Тимерёва (Романова) Елена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Романов Михаил
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1960
Дочь: Ирина Александровна
Отец ребёнка: Тимерёв Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимерёв Андрей Александрович
Отец ребёнка: Тимерёв Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимерёв Александр
Смерть
Около 2015
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия