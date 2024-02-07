Тимерёва (Романова) Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимерёва (Романова) Елена Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 2015

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Романов Михаил

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1960

Дочь: Ирина Александровна

Отец ребёнка: Тимерёв Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимерёв Андрей Александрович

Отец ребёнка: Тимерёв Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимерёв Александр

Смерть
Около 2015
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
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