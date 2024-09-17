Никитина (Синельникова) Феврония Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Синельникова) Феврония Иванова

Место рождения

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1854 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
09.02.1870

Муж: Никитин Михаил Петров

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
2. стр 808об-809 февраль 9 д.Несветаевки крестьянин собственник Михаил Петров Никитин, православный, первым браком, 16 лет. с.Синеньких гос. девица Феврония Иванова дочь Синельникова, православная, п... Показать все

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