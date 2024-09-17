Никитин Михаил Петров
Место рождения
Дата рождения1854 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1870
Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
2. стр 808об-809 февраль 9 д.Несветаевки крестьянин собственник Михаил Петров Никитин, православный, первым браком, 16 лет. с.Синеньких гос. девица Феврония Иванова дочь Синельникова, православная, п... Показать все
Смерть
Неизвестно