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Никитин Михаил Петров

Место рождения

Несветаевка, Саратовский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

1854 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
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Место
Комментарий
Рождение
1854 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Несветаевка, Саратовский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
09.02.1870

Жена: Никитина (Синельникова) Феврония Иванова

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
2. стр 808об-809 февраль 9 д.Несветаевки крестьянин собственник Михаил Петров Никитин, православный, первым браком, 16 лет. с.Синеньких гос. девица Феврония Иванова дочь Синельникова, православная, п... Показать все
Смерть
Неизвестно

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