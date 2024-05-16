Долгов Михаил Антонович Около 1861 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгов Михаил Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1861

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: Долгов Антон Дмитриевич

Мать: Пелагия Степанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долгов Флор Михайлович

Мать ребёнка: Долгова Агапья Афанасьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
09.10.1888

Жена: Долгова Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
21.07.1889

Дочь: Долгова Агриппина Михайловна

Мать ребёнка: Долгова Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
04.04.1891

Дочь: Долгова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Долгова Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
26.09.1893

Дочь: Долгова Фекла Михайловна

Мать ребёнка: Долгова Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
12.09.1896

Сын: Долгов Никита Михайлович

Мать ребёнка: Долгова Варвара Михайловна

Бракосочетание
20.04.1897

Жена: Долгова Агапья Афанасьевна

Рождение ребёнка
05.07.1898

Сын: Долгов Прокофий Михайлович

Мать ребёнка: Долгова Агапья Афанасьевна

Бракосочетание
18.05.1901

Жена: Долгова Дарья Демьяновна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Долгов Касьян Михайлович

Мать ребёнка: Долгова Дарья Демьяновна

Савалеево, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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