Долгов Михаил Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1861
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Отец: Долгов Антон Дмитриевич
Мать: Пелагия Степанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Долгова Агапья Афанасьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
09.10.1888
Рождение ребёнка
21.07.1889
Дочь: Долгова Агриппина Михайловна
Мать ребёнка: Долгова Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
04.04.1891
Дочь: Долгова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Долгова Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
26.09.1893
Дочь: Долгова Фекла Михайловна
Мать ребёнка: Долгова Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
12.09.1896
Мать ребёнка: Долгова Варвара Михайловна
Бракосочетание
20.04.1897
Рождение ребёнка
05.07.1898
Сын: Долгов Прокофий Михайлович
Мать ребёнка: Долгова Агапья Афанасьевна
Бракосочетание
18.05.1901
Жена: Долгова Дарья Демьяновна
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Долгова Дарья Демьяновна
Савалеево, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)