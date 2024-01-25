Домна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Акулина Елисеевна

Отец ребёнка: Елисей Федорович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Матрена Елисеевна

Отец ребёнка: Елисей Федорович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Фрол Елисеевич

Отец ребёнка: Елисей Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елисей Федорович

Смерть
Неизвестно
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