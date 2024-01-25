Домна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Акулина Елисеевна
Отец ребёнка: Елисей Федорович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Матрена Елисеевна
Отец ребёнка: Елисей Федорович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Фрол Елисеевич
Отец ребёнка: Елисей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Елисей Федорович
Смерть
Неизвестно