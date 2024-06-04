Цыкин Петр Гаврилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: (Цыкина) Настасья Петрова
Мать ребёнка: Цыкина Евдокия (Авдотья) Гаврилова
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Цыкин Иван Петров
Мать ребёнка: Цыкина Евдокия (Авдотья) Гаврилова
Смерть
После 1850