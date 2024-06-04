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Цыкин Петр Гаврилов

Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Цыкин Гаврила Михайлов

Мать: Цыкина (Зяблова) Агафья Игнатьева

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыкина Евдокия (Авдотья) Гаврилова

Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: (Цыкина) Настасья Петрова

Мать ребёнка: Цыкина Евдокия (Авдотья) Гаврилова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Цыкин Иван Петров

Мать ребёнка: Цыкина Евдокия (Авдотья) Гаврилова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850

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