Привезенцева Ульяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти31.05.1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.06.1874
Дочь: Привезенцева Агрипина Никитична
Отец ребёнка: Привезенцев Никита Петрович
Рождение ребёнка
31.01.1876
Дочь: Привезенцева Мария Никитична
Отец ребёнка: Привезенцев Никита Петрович
Рождение ребёнка
07.04.1877
Сын: Привезенцев Николай Никитич
Отец ребёнка: Привезенцев Никита Петрович
Рождение ребёнка
02.04.1881
Дочь: Привезенцева Матрона Никитична
Отец ребёнка: Привезенцев Никита Петрович
Рождение ребёнка
02.02.1883
Дочь: Привезенцева Евдокия Никитична
Отец ребёнка: Привезенцев Никита Петрович
Рождение ребёнка
01.03.1885
Сын: Привезенцев Василий Никитич
Отец ребёнка: Привезенцев Никита Петрович
Рождение ребёнка
13.04.1886
Сын: Привезенцев Василий Никитович
Отец ребёнка: Привезенцев Никита Петрович
Рождение ребёнка
30.04.1890
Отец ребёнка: Привезенцев Никита Петрович
Рождение ребёнка
16.03.1893
Дочь: Привезенцева Анастасия Никитична
Отец ребёнка: Привезенцев Никита Петрович
Смерть
31.05.1896
от чахотки