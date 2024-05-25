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Привезенцева Ульяна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

31.05.1896

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Привезенцев Никита Петрович

Рождение ребёнка
17.06.1874

Дочь: Привезенцева Агрипина Никитична

Отец ребёнка: Привезенцев Никита Петрович

Рождение ребёнка
31.01.1876

Дочь: Привезенцева Мария Никитична

Отец ребёнка: Привезенцев Никита Петрович

Рождение ребёнка
07.04.1877

Сын: Привезенцев Николай Никитич

Отец ребёнка: Привезенцев Никита Петрович

Рождение ребёнка
02.04.1881

Дочь: Привезенцева Матрона Никитична

Отец ребёнка: Привезенцев Никита Петрович

Рождение ребёнка
02.02.1883

Дочь: Привезенцева Евдокия Никитична

Отец ребёнка: Привезенцев Никита Петрович

Рождение ребёнка
01.03.1885

Сын: Привезенцев Василий Никитич

Отец ребёнка: Привезенцев Никита Петрович

Рождение ребёнка
13.04.1886

Сын: Привезенцев Василий Никитович

Отец ребёнка: Привезенцев Никита Петрович

Рождение ребёнка
30.04.1890

Сын: Привезенцев Иван Никитич

Отец ребёнка: Привезенцев Никита Петрович

Рождение ребёнка
16.03.1893

Дочь: Привезенцева Анастасия Никитична

Отец ребёнка: Привезенцев Никита Петрович

Смерть
31.05.1896
от чахотки

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