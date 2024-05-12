Шехурдин Иван Никифорович 1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шехурдин Иван Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Шехурдина Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Шехурдина Анна Евстафьевна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Карпушева Мария Ивановна

Мать ребёнка: Шехурдина Анна Евстафьевна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Шехурдин Иван Иванович

Мать ребёнка: Шехурдина Анна Евстафьевна

Рождение ребёнка
29.07.1932

Сын: Шехурдин Николай Иванович

Мать ребёнка: Шехурдина Анна Евстафьевна

Смерть
1961

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