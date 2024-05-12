Шехурдин Иван Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Шехурдина Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Шехурдина Анна Евстафьевна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Карпушева Мария Ивановна
Мать ребёнка: Шехурдина Анна Евстафьевна
Рождение ребёнка
1929
Мать ребёнка: Шехурдина Анна Евстафьевна
Рождение ребёнка
29.07.1932
Сын: Шехурдин Николай Иванович
Мать ребёнка: Шехурдина Анна Евстафьевна
Смерть
1961