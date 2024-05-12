Шехурдина Анна Евстафьевна 1891 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шехурдина Анна Евстафьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Шехурдина Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Шехурдин Иван Никифорович

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Карпушева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Шехурдин Иван Никифорович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Шехурдин Иван Иванович

Отец ребёнка: Шехурдин Иван Никифорович

Рождение ребёнка
29.07.1932

Сын: Шехурдин Николай Иванович

Отец ребёнка: Шехурдин Иван Никифорович

Смерть
1975

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