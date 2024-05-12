Шехурдина Анна Евстафьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Шехурдина Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Шехурдин Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Карпушева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Шехурдин Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Шехурдин Иван Никифорович
Рождение ребёнка
29.07.1932
Сын: Шехурдин Николай Иванович
Отец ребёнка: Шехурдин Иван Никифорович
Смерть
1975