Лободенко Варвара Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лободенко Варвара Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1908

Дата смерти

06.10.1984

Пол

Женский

Добавил:

КЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1908

Отец: Лободенко Данил Иосифович

Мать: Корнева Агафья Петровна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Кравченко Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Кравченко Николай Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравченко Николай Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравченко Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Кравченко Николай Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравченко Светранна Николаевна

Отец ребёнка: Кравченко Николай Ефимович

Смерть
06.10.1984
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