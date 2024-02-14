Лободенко Варвара Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1908
Дата смерти06.10.1984
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1908
Отец: Лободенко Данил Иосифович
Мать: Корнева Агафья Петровна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Кравченко Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Кравченко Николай Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кравченко Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Кравченко Николай Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кравченко Светранна Николаевна
Отец ребёнка: Кравченко Николай Ефимович
Смерть
06.10.1984