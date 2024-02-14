Кравченко Николай Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКравченко Николай Ефимович

Кравченко Николай Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Кравченко Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Лободенко Варвара Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лободенко Варвара Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравченко Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Лободенко Варвара Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравченко Светранна Николаевна

Мать ребёнка: Лободенко Варвара Даниловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close