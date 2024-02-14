Кравченко Николай Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Кравченко Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Лободенко Варвара Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кравченко Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Лободенко Варвара Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кравченко Светранна Николаевна
Мать ребёнка: Лободенко Варвара Даниловна
Смерть
Неизвестно