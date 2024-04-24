Кислова Наталия Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кислова) Александра Косьмина
Отец ребёнка: Кислов Косьма Владимиров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кислов Яков Косьмин
Отец ребёнка: Кислов Косьма Владимиров
Рождение ребёнка
06.11.1881
Дочь: (Кислова) Екатерина Косьмина
Отец ребёнка: Кислов Косьма Владимиров
Рождение ребёнка
16.06.1891
Дочь: (Кислова) Марфа Косьмина
Отец ребёнка: Кислов Косьма Владимиров
Смерть
Неизвестно