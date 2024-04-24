Кислова Наталия Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислова Наталия Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кислова) Александра Косьмина

Отец ребёнка: Кислов Косьма Владимиров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кислов Яков Косьмин

Отец ребёнка: Кислов Косьма Владимиров

Рождение ребёнка
06.11.1881

Дочь: (Кислова) Екатерина Косьмина

Отец ребёнка: Кислов Косьма Владимиров

Алексино-Шатур, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
16.06.1891

Дочь: (Кислова) Марфа Косьмина

Отец ребёнка: Кислов Косьма Владимиров

Алексино-Шатур, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно

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