Кислов Косьма Владимиров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кислов Владимир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кислова) Александра Косьмина
Мать ребёнка: Кислова Наталия Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кислов Яков Косьмин
Мать ребёнка: Кислова Наталия Яковлева
Рождение ребёнка
06.11.1881
Дочь: (Кислова) Екатерина Косьмина
Мать ребёнка: Кислова Наталия Яковлева
Рождение ребёнка
16.06.1891
Дочь: (Кислова) Марфа Косьмина
Мать ребёнка: Кислова Наталия Яковлева
Смерть
Неизвестно