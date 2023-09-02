Марфа Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1700 ст.
Дата смерти01.06.1757 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1700 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1717
Муж: Афанасий Романов
Рождение ребёнка
1718
Сын: Козьма Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Романов
Рождение ребёнка
1719
Сын: Иван Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Романов
Рождение ребёнка
18.01.1723 ст.
Сын: Афанасий Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Романов
Смерть
01.06.1757 ст.