Марфа Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1700 ст.

Дата смерти

01.06.1757 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1689 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1700 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1717

Муж: Афанасий Романов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1718

Сын: Козьма Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Романов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1719

Сын: Иван Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Романов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
18.01.1723 ст.

Сын: Афанасий Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Романов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
01.06.1757 ст.
Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

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