Баширов Роман Нигматулович
Место рождения
Дата рождения17.05.1931
Дата смерти13.01.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1931
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баширова Нина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баширова Нина Ивановна
Смерть
13.01.1995
Сосново-Озерское, Еравнинский муниципальный район, Республика Бурятия