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Баширов Роман Нигматулович

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Место рождения

Домна, Еравнинский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

17.05.1931

Дата смерти

13.01.1995

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1931

Отец: Баширов Нигматулла Зайнулович

Мать: Баширова Гыльзамал Абасовна

Домна, Еравнинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баширова Нина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баширова Нина Ивановна

Домна, Еравнинский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
13.01.1995
Сосново-Озерское, Еравнинский муниципальный район, Республика Бурятия
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