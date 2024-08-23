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Домна Васильева

Место рождения

Рыбушкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1853 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1855 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
30.01.1874 ст.

Муж: Михаил Захаров

Место жительства
После 30.01.1874 ст.
Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
30.07.1879 ст.

Дочь: Надежда Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Захаров

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
22.12.1881 ст.

Сын: Василий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Захаров

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
20.05.1884 ст.

Дочь: Феодосия Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Захаров

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
27.10.1887 ст.

Дочь: Матрена Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Захаров

Горки, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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