Домна Васильева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1853 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1874 ст.
Муж: Михаил Захаров
Место жительства
После 30.01.1874 ст.
Рождение ребёнка
30.07.1879 ст.
Дочь: Надежда Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Захаров
Рождение ребёнка
22.12.1881 ст.
Сын: Василий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Захаров
Рождение ребёнка
20.05.1884 ст.
Дочь: Феодосия Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Захаров
Рождение ребёнка
27.10.1887 ст.
Дочь: Матрена Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Захаров
Смерть
Неизвестно