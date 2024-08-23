Михаил Захаров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855 ст.
Отец: Захар (Захарий) Леонов
Мать: Наталья Никитина
Бракосочетание
30.01.1874 ст.
Жена: Домна Васильева
Рождение ребёнка
30.07.1879 ст.
Дочь: Надежда Михайлова
Мать ребёнка: Домна Васильева
Рождение ребёнка
22.12.1881 ст.
Сын: Василий Михайлов
Мать ребёнка: Домна Васильева
Рождение ребёнка
20.05.1884 ст.
Дочь: Феодосия Михайлова
Мать ребёнка: Домна Васильева
Рождение ребёнка
27.10.1887 ст.
Дочь: Матрена Михайлова
Мать ребёнка: Домна Васильева
Смерть
Неизвестно