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Михаил Захаров

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1855 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855 ст.

Отец: Захар (Захарий) Леонов

Мать: Наталья Никитина

Горки, Рузский, Московская область
Бракосочетание
30.01.1874 ст.

Жена: Домна Васильева

Рождение ребёнка
30.07.1879 ст.

Дочь: Надежда Михайлова

Мать ребёнка: Домна Васильева

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
22.12.1881 ст.

Сын: Василий Михайлов

Мать ребёнка: Домна Васильева

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
20.05.1884 ст.

Дочь: Феодосия Михайлова

Мать ребёнка: Домна Васильева

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
27.10.1887 ст.

Дочь: Матрена Михайлова

Мать ребёнка: Домна Васильева

Горки, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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