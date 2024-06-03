Дрозд (Дрозденко) Даниил Кириллович 17.11.1853 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дрозд (Дрозденко) Даниил Кириллович

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

17.11.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1853

Отец: Дрозд (Дрозденко) Кирилл Федосеевич

Мать: Дрозденко Ефросинья Филипповна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9S8-L?i=775&cc=4133834&cat=1013792
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дрозд (Дрозденко) Домникия Федосеевна

Рождение ребёнка
17.01.1882

Дочь: Дрозд (Дрозденко) Татьяна Данииловна

Мать ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Домникия Федосеевна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-VQF5?i=725&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
12.07.1888

Сын: Дрозд (Дрозденко) Гавриил Даниилович

Мать ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Домникия Федосеевна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9R-YQC6-N?i=358&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Неизвестно

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