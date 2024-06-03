Дрозд (Дрозденко) Даниил Кириллович
Место рождения
Дата рождения17.11.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Место
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Рождение
17.11.1853
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9S8-L?i=775&cc=4133834&cat=1013792
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.01.1882
Дочь: Дрозд (Дрозденко) Татьяна Данииловна
Мать ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Домникия Федосеевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-VQF5?i=725&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
12.07.1888
Сын: Дрозд (Дрозденко) Гавриил Даниилович
Мать ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Домникия Федосеевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9R-YQC6-N?i=358&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Неизвестно