Дрозденко Ефросинья Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.11.1853
Сын: Дрозд (Дрозденко) Даниил Кириллович
Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Кирилл Федосеевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9S8-L?i=775&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
27.09.1855
Дочь: Дрозд (Дрозденко) Вера Кирилловна
Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Кирилл Федосеевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-RCHG?i=18&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
06.06.1857
Сын: Дрозд (Дрозденко) Исаак Кириллович
Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Кирилл Федосеевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-RC73?i=55&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Неизвестно