Дрозденко Ефросинья Филипповна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дрозденко Ефросинья Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дрозд (Дрозденко) Кирилл Федосеевич

Рождение ребёнка
17.11.1853

Сын: Дрозд (Дрозденко) Даниил Кириллович

Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Кирилл Федосеевич

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9S8-L?i=775&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
27.09.1855

Дочь: Дрозд (Дрозденко) Вера Кирилловна

Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Кирилл Федосеевич

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-RCHG?i=18&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
06.06.1857

Сын: Дрозд (Дрозденко) Исаак Кириллович

Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Кирилл Федосеевич

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-RC73?i=55&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Неизвестно

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