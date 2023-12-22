Куделин Егор Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Куделин Евдоким Стефанович
Рождение ребёнка
02.01.1881
Дочь: Куделина Параскева Егоровна
Мать ребёнка: Куделина Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
09.01.1885
Дочь: Куделина Марья Егоровна
Мать ребёнка: Куделина Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
23.06.1889
Мать ребёнка: Куделина Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
01.04.1892
Дочь: Куделина Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: Куделина Параскева Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно