Куделина Параскева Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куделина Параскева Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1881

Дочь: Куделина Параскева Егоровна

Отец ребёнка: Куделин Егор Евдокимович

Рождение ребёнка
09.01.1885

Дочь: Куделина Марья Егоровна

Отец ребёнка: Куделин Егор Евдокимович

Рождение ребёнка
23.06.1889

Сын: Куделин Петр Егорович

Отец ребёнка: Куделин Егор Евдокимович

Рождение ребёнка
01.04.1892

Дочь: Куделина Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Куделин Егор Евдокимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куделин Егор Евдокимович

Смерть
Неизвестно
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