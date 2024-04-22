Кашковская (Гаврилова) Надежда Павловна
Место рождения
Дата рождения26.09.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1989
Крещение
1989
Успенский Собор г. Владимира, крестные: бабушка Гаврилова (Никитина) Антонина Васильевна и дядя Гаврилов Олег Владимирович
Бракосочетание
26.09.2018
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.08.2019
Сын: Кашковский Игнат Алексеевич
Отец ребёнка: Кашковский Алексей Борисович
Рождение ребёнка
12.08.2021
Сын: Кашковский Илья Алексеевич
Отец ребёнка: Кашковский Алексей Борисович
Рождение ребёнка
21.03.2024
Дочь: Софья Алексеевна
Отец ребёнка: Кашковский Алексей Борисович