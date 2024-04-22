Кашковская (Гаврилова) Надежда Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашковская (Гаврилова) Надежда Павловна

Место рождения

Владимир, город Владимир, Владимирская область

Дата рождения

26.09.1989

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1989

Отец: Гаврилов Павел Владимирович

Мать: Гаврилова Ирина Алексеевна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Крещение
1989
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Успенский Собор г. Владимира, крестные: бабушка Гаврилова (Никитина) Антонина Васильевна и дядя Гаврилов Олег Владимирович
Бракосочетание
26.09.2018

Муж: Кашковский Алексей Борисович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.08.2019

Сын: Кашковский Игнат Алексеевич

Отец ребёнка: Кашковский Алексей Борисович

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
12.08.2021

Сын: Кашковский Илья Алексеевич

Отец ребёнка: Кашковский Алексей Борисович

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
21.03.2024

Дочь: Софья Алексеевна

Отец ребёнка: Кашковский Алексей Борисович

Коломна, Коломенский, Московская область
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