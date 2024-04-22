Кашковский Алексей Борисович
Место рождения
Дата рождения07.08.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1981
Бракосочетание
26.09.2018
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.08.2019
Сын: Кашковский Игнат Алексеевич
Мать ребёнка: Кашковская Надежда Павловна
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
12.08.2021
Сын: Кашковский Илья Алексеевич
Мать ребёнка: Кашковская Надежда Павловна
Рождение ребёнка
21.03.2024
Дочь: Софья Алексеевна
Мать ребёнка: Кашковская Надежда Павловна