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Кашковский Алексей Борисович

Место рождения

Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

07.08.1981

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1981

Отец: Кашковский Борис Яковлевич

Мать: Кашковская Татьяна Ивановна

Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
26.09.2018

Жена: Кашковская Надежда Павловна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.08.2019

Сын: Кашковский Игнат Алексеевич

Мать ребёнка: Кашковская Надежда Павловна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
12.08.2021

Сын: Кашковский Илья Алексеевич

Мать ребёнка: Кашковская Надежда Павловна

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
21.03.2024

Дочь: Софья Алексеевна

Мать ребёнка: Кашковская Надежда Павловна

Коломна, Коломенский, Московская область
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