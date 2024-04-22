Багринцев Андрей Лукьянович
Место рождения
Дата рождения29.10.1903
Дата смерти25.12.1992
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1903
Отец: Багринцев Василий Андреевич
Рождение ребёнка
21.01.1923
Сын: Багринцев Василий Андреевич
Рождение ребёнка
10.08.1925
Дочь: Пчельникова Антонида Андреевна
Мать ребёнка: Багринцева Фекла Михайловна
Берёзовка, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
25.12.1992