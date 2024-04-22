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Багринцев Андрей Лукьянович

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Место рождения

Верх-Камышенка, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

29.10.1903

Дата смерти

25.12.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1903

Отец: Багринцев Василий Андреевич

Мать: не указана

Верх-Камышенка, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
21.01.1923

Сын: Багринцев Василий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1925

Дочь: Пчельникова Антонида Андреевна

Мать ребёнка: Багринцева Фекла Михайловна

Берёзовка, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
25.12.1992
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