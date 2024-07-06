Объедкова (Великанова) Агафия Ивановна
Место рождения
Дата рождения12.02.1881 ст.
Дата смерти1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1881 ст.
Бракосочетание
22.01.1901 ст.
Рождение ребёнка
23.09.1902 ст.
Дочь: (Объедкова) Устина Павловна
Отец ребёнка: Объедков Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
05.11.1904 ст.
Отец ребёнка: Объедков Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
21.10.1906 ст.
Дочь: (Объедкова) Параскева Павловна
Отец ребёнка: Объедков Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
17.03.1909 ст.
Сын: Объедков Василий Павлович
Отец ребёнка: Объедков Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
26.01.1911 ст.
Сын: Объедков Григорий Павлович
Отец ребёнка: Объедков Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
06.05.1913 ст.
Сын: Объедков Николай Павлович
Отец ребёнка: Объедков Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
21.08.1914 ст.
Дочь: (Объедкова) Наталия Павловна
Отец ребёнка: Объедков Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
16.06.1916 ст.
Отец ребёнка: Объедков Павел Алексеевич
Смерть
1944