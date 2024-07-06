Объедкова (Великанова) Агафия Ивановна 12.02.1881 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Объедкова (Великанова) Агафия Ивановна

Место рождения

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область

Дата рождения

12.02.1881 ст.

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1881 ст.

Отец: Великанов Иван Денисович

Мать: Великанова (Савостьянова) Зиновия Георгиевна

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Бракосочетание
22.01.1901 ст.

Муж: Объедков Павел Алексеевич

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
23.09.1902 ст.

Дочь: (Объедкова) Устина Павловна

Отец ребёнка: Объедков Павел Алексеевич

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
05.11.1904 ст.

Сын: Объедков Михаил Павлович

Отец ребёнка: Объедков Павел Алексеевич

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
21.10.1906 ст.

Дочь: (Объедкова) Параскева Павловна

Отец ребёнка: Объедков Павел Алексеевич

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
17.03.1909 ст.

Сын: Объедков Василий Павлович

Отец ребёнка: Объедков Павел Алексеевич

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
26.01.1911 ст.

Сын: Объедков Григорий Павлович

Отец ребёнка: Объедков Павел Алексеевич

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
06.05.1913 ст.

Сын: Объедков Николай Павлович

Отец ребёнка: Объедков Павел Алексеевич

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
21.08.1914 ст.

Дочь: (Объедкова) Наталия Павловна

Отец ребёнка: Объедков Павел Алексеевич

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
16.06.1916 ст.

Сын: Объедков Тихон Павлович

Отец ребёнка: Объедков Павел Алексеевич

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Смерть
1944
Сенной, город Михайловка, Волгоградская область

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