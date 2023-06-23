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Райкова Тамара Николаевна

Место рождения

Кожевниково, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Кожевниково, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
проживала в ленинграде коломенская 5 кв 45 ранее чем с 1937г, до этого жила гор ленинград киевская 8/19 кв 9
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Райков Александр Иванович

Рождение ребёнка
26.10.1938

Сын: Райков Владимир Александрович

Отец ребёнка: Райков Александр Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
12.01.1941

Сын: Райков Леонид Александрович

Отец ребёнка: Райков Александр Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

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