Райкова Тамара Николаевна
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
проживала в ленинграде коломенская 5 кв 45 ранее чем с 1937г, до этого жила гор ленинград киевская 8/19 кв 9
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.10.1938
Сын: Райков Владимир Александрович
Отец ребёнка: Райков Александр Иванович
Рождение ребёнка
12.01.1941
Сын: Райков Леонид Александрович
Отец ребёнка: Райков Александр Иванович
Смерть
Неизвестно