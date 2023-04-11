Власов (Агаркова) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВласов (Агаркова) Матрена

Власов (Агаркова) Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власов Иван

Отец ребёнка: Власов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов ?

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.