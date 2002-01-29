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Корнев Лев Иванович

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Место рождения

Капцево, Ильинский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

25.07.1939

Дата смерти

29.01.2002

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1939

Отец: Корнев Иван Федорович

Мать: Коренева (Кожохина) Мария Васильевна

Капцево, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
16.09.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корнева (Гарусова) Тамара Константиновна

Рождение ребёнка
09.09.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корнева (Гарусова) Тамара Константиновна

Каликино, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.02.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корнева (Гарусова) Тамара Константиновна

Смерть
29.01.2002
Мосейцево, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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