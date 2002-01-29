Корнев Лев Иванович
Место рождения
Дата рождения25.07.1939
Дата смерти29.01.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1939
Рождение ребёнка
16.09.?
Рождение ребёнка
09.09.1967
Каликино, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.02.1971
Смерть
29.01.2002
Мосейцево, Ростовский муниципальный район, Ярославская область