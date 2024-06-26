Зубкова Татьяна Антоновна 27.01.1953 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зубкова Татьяна Антоновна

Место рождения

Клинцы, город Клинцы, Брянская область

Дата рождения

27.01.1953

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1953

Отец: Зубков Антон Леонтьевич

Мать: не указана

Клинцы, город Клинцы, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пешеходько Александр Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пешеходько) Елена Александровна

Отец ребёнка: Пешеходько Александр Ефимович

Рождение ребёнка
22.02.1983

Сын: Зубков Роман Александрович

Отец ребёнка: Пешеходько Александр Ефимович

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