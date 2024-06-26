Зубкова Татьяна Антоновна
Место рождения
Дата рождения27.01.1953
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1953
Отец: Зубков Антон Леонтьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пешеходько) Елена Александровна
Отец ребёнка: Пешеходько Александр Ефимович
Рождение ребёнка
22.02.1983
Сын: Зубков Роман Александрович
Отец ребёнка: Пешеходько Александр Ефимович