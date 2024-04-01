Артющик Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Артющик Яков
Рождение ребёнка
15.03.1921
Дочь: Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Артющик Елизавета Яковлевна
Рождение ребёнка
23.01.1927
Сын: Артющик Григорий Иванович
Мать ребёнка: Артющик Елизавета Яковлевна
Рождение ребёнка
30.10.1935
Мать ребёнка: Артющик Елизавета Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно