Артющик Елизавета Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.03.1921
Дочь: Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Артющик Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
23.01.1927
Сын: Артющик Григорий Иванович
Отец ребёнка: Артющик Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
30.10.1935
Отец ребёнка: Артющик Иван Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно