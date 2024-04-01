Артющик Елизавета Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артющик Елизавета Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1921

Дочь: Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Артющик Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
23.01.1927

Сын: Артющик Григорий Иванович

Отец ребёнка: Артющик Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
30.10.1935

Сын: Артющик Виктор Иванович

Отец ребёнка: Артющик Иван Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артющик Иван Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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