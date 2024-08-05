Константинов Пимен Федотович
Место рождения
Дата рождения1762 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762 ст.
Рождение ребёнка
09.01.1793 ст.
Сын: Константинов (Федотов) Антон Пименович
Мать ребёнка: не указана
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.07.1794 ст.
Дочь: Константинова (Федотова) Марфа Пименовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно