Константинов Пимен Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонстантинов Пимен Федотович

Константинов Пимен Федотович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1762 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762 ст.

Отец: Константинов Федот Константинович

Мать: (Васильева) Татьяна Васильевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.01.1793 ст.

Сын: Константинов (Федотов) Антон Пименович

Мать ребёнка: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.07.1794 ст.

Дочь: Константинова (Федотова) Марфа Пименовна

Мать ребёнка: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.