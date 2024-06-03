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Константинов Федот Константинович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1728 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
15.01.1741 ст.

Жена: (Иванова) Пелагея Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.12.1745 ст.

Сын: Константинов Спиридон Федотович

Мать ребёнка: (Иванова) Пелагея Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
12.07.1751 ст.

Жена: (Васильева) Татьяна Васильевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1758 ст.

Дочь: Константинова Евдокия Федотовна

Мать ребёнка: (Васильева) Татьяна Васильевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.12.1758 ст.

Сын: Константинов Игнатий Федотович

Мать ребёнка: (Васильева) Татьяна Васильевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.04.1759 ст.

Сын: Константинов Архип Федотович

Мать ребёнка: (Васильева) Татьяна Васильевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1762 ст.

Сын: Константинов Пимен Федотович

Мать ребёнка: (Васильева) Татьяна Васильевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.12.1764 ст.

Дочь: Константинова Ефимия Федотовна

Мать ребёнка: (Васильева) Татьяна Васильевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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