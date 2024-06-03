Константинов Федот Константинович
Место рождения
Дата рождения1728 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1741 ст.
Рождение ребёнка
12.12.1745 ст.
Сын: Константинов Спиридон Федотович
Мать ребёнка: (Иванова) Пелагея Ивановна
Бракосочетание
12.07.1751 ст.
Рождение ребёнка
1758 ст.
Дочь: Константинова Евдокия Федотовна
Мать ребёнка: (Васильева) Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
04.12.1758 ст.
Сын: Константинов Игнатий Федотович
Мать ребёнка: (Васильева) Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
06.04.1759 ст.
Сын: Константинов Архип Федотович
Мать ребёнка: (Васильева) Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
1762 ст.
Сын: Константинов Пимен Федотович
Мать ребёнка: (Васильева) Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
26.12.1764 ст.
Дочь: Константинова Ефимия Федотовна
Мать ребёнка: (Васильева) Татьяна Васильевна
Смерть
Неизвестно