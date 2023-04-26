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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1815
Сын: Аверьянов Дмитрий Аверьянович
Отец ребёнка: Аверьянов Аверьян Петрович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Меланья Аверьяновна
Отец ребёнка: Аверьянов Аверьян Петрович
Деревня Алексеевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1825
Сын: Аверьянов Илья Аверьянович
Отец ребёнка: Аверьянов Аверьян Петрович
Смерть
Неизвестно