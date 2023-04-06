Аверьянов Дмитрий Аверьянович
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смерти02.12.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Аверьянов Аверьян Петрович
Мать: ?
Рождение ребёнка
14.03.1851
Дочь: Вилкова Дарья Аверьянова
Мать ребёнка: Аверьянова Наталья Абрамовна
Рождение ребёнка
19.01.1856
Сын: Аверьянов Петр Дмитриевич
Мать ребёнка: Аверьянова Наталья Абрамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.12.1894