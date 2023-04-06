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Аверьянов Дмитрий Аверьянович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

02.12.1894

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Аверьянов Аверьян Петрович

Мать: ?

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.03.1851

Дочь: Вилкова Дарья Аверьянова

Мать ребёнка: Аверьянова Наталья Абрамовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.01.1856

Сын: Аверьянов Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Аверьянова Наталья Абрамовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аверьянова Наталья Абрамовна

Смерть
02.12.1894
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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