Аверьянов Аверьян Петрович
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смерти13.12.1873
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Сын: Аверьянов Дмитрий Аверьянович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Меланья Аверьяновна
Мать ребёнка: ?
Деревня Алексеевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1825
Сын: Аверьянов Илья Аверьянович
Мать ребёнка: ?
Смерть
13.12.1873