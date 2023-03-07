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Аверьянов Аверьян Петрович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

13.12.1873

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Аверьянов Дмитрий Аверьянович

Мать ребёнка: ?

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Меланья Аверьяновна

Мать ребёнка: ?

Деревня Алексеевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1825

Сын: Аверьянов Илья Аверьянович

Мать ребёнка: ?

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
13.12.1873
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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