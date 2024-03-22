Никитина Евдокия Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.03.1848 ст.
Сын: Никитин Захар Авксеньтиевич
Отец ребёнка: Никитин Авксентий Егорович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Афимья Авксентьевна
Отец ребёнка: Никитин Авксентий Егорович
Рождение ребёнка
22.06.1855 ст.
Сын: Никитин Сергей Авксентьевич
Отец ребёнка: Никитин Авксентий Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно