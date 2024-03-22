Никитина Евдокия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина Евдокия Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1848 ст.

Сын: Никитин Захар Авксеньтиевич

Отец ребёнка: Никитин Авксентий Егорович

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Афимья Авксентьевна

Отец ребёнка: Никитин Авксентий Егорович

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
22.06.1855 ст.

Сын: Никитин Сергей Авксентьевич

Отец ребёнка: Никитин Авксентий Егорович

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Авксентий Егорович

Смерть
Неизвестно
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