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Никитин Авксентий Егорович

Место рождения

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
16.03.1848 ст.

Сын: Никитин Захар Авксеньтиевич

Мать ребёнка: Никитина Евдокия Филипповна

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Афимья Авксентьевна

Мать ребёнка: Никитина Евдокия Филипповна

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
22.06.1855 ст.

Сын: Никитин Сергей Авксентьевич

Мать ребёнка: Никитина Евдокия Филипповна

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина Евдокия Филипповна

Смерть
Неизвестно
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