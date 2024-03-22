Никитин Авксентий Егорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.03.1848 ст.
Сын: Никитин Захар Авксеньтиевич
Мать ребёнка: Никитина Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Афимья Авксентьевна
Мать ребёнка: Никитина Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
22.06.1855 ст.
Сын: Никитин Сергей Авксентьевич
Мать ребёнка: Никитина Евдокия Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно