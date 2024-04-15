Скаредных Осип Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скаредных Осип Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

16.05.1897 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Скаредных Клавдия Осиповна

Мать ребёнка: Скаредных Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
18.02.1896 ст.

Сын: Скаредных Прокопий Осипович

Мать ребёнка: Скаредных Мария Дмитриевна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скаредных Мария Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
16.05.1897 ст.
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Причина смерти: от лихорадки
Похороны
19.05.1897 ст.
исповедан, причащен, похоронен на местном кладбище
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