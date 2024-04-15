Скаредных Осип Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смерти16.05.1897 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Скаредных Клавдия Осиповна
Мать ребёнка: Скаредных Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
18.02.1896 ст.
Сын: Скаредных Прокопий Осипович
Мать ребёнка: Скаредных Мария Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.05.1897 ст.
Причина смерти: от лихорадки
Похороны
19.05.1897 ст.
исповедан, причащен, похоронен на местном кладбище