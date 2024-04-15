Скаредных Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скаредных Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Скаредных Клавдия Осиповна

Отец ребёнка: Скаредных Осип Викторович

Рождение ребёнка
18.02.1896 ст.

Сын: Скаредных Прокопий Осипович

Отец ребёнка: Скаредных Осип Викторович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скаредных Осип Викторович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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