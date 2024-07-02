Олейник Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Олейник Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Батлук (Олейник) Ульяна Васильевна
Мать ребёнка: Олейник (Лимарь) Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Олейник Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Олейник (Лимарь) Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лимарь Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Олейник (Лимарь) Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Олейник Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Олейник (Лимарь) Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.08.1908
Дочь: Лымарь (Олейник) Евгения Васильевна
Мать ребёнка: Олейник (Лимарь) Анна Алексеевна
Смерть
Неизвестно