Олейник Василий Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиОлейник Василий Иванович

Олейник Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Олейник Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Батлук (Олейник) Ульяна Васильевна

Мать ребёнка: Олейник (Лимарь) Анна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Олейник (Лимарь) Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олейник Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Олейник (Лимарь) Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лимарь Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Олейник (Лимарь) Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олейник Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Олейник (Лимарь) Анна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веретенникова Афанасия Ивановна

Рождение ребёнка
14.08.1908

Дочь: Лымарь (Олейник) Евгения Васильевна

Мать ребёнка: Олейник (Лимарь) Анна Алексеевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.