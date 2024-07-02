Олейник (Лимарь) Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Батлук (Олейник) Ульяна Васильевна
Отец ребёнка: Олейник Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Олейник Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Олейник Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Олейник Алексей Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лимарь Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Олейник Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Олейник Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Олейник Василий Иванович
Рождение ребёнка
14.08.1908
Дочь: Лымарь (Олейник) Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Олейник Василий Иванович
Смерть
Неизвестно