Олейник (Лимарь) Анна Алексеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Олейник (Лимарь) Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Батлук (Олейник) Ульяна Васильевна

Отец ребёнка: Олейник Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Олейник Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олейник Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Олейник Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олейник Алексей Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лимарь Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Олейник Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олейник Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Олейник Василий Иванович

Рождение ребёнка
14.08.1908

Дочь: Лымарь (Олейник) Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Олейник Василий Иванович

Смерть
Неизвестно

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