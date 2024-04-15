Ляпустина Наталия Корнильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляпустина Наталия Корнильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Ляпустин Спиридон Алексеевич

Отец ребёнка: Ляпустин Алексей Зиновьевич

Рождение ребёнка
1845

Сын: Ляпустин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Ляпустин Алексей Зиновьевич

Рождение ребёнка
1846

Сын: Ляпустин Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Ляпустин Алексей Зиновьевич

Рождение ребёнка
1853

Сын: Ляпустин Ефим Алексеевич

Отец ребёнка: Ляпустин Алексей Зиновьевич

Место жительства
С 31.12.1856
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По предписанию казенной палаты хозяйственного отделения от 31.12.1856 за №17828 причислены в Яркуль из сей же волости деревни Горносталевой
Место жительства
До 31.12.1856
Горносталиха, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По предписанию казенной палаты хозяйственного отделения от 31.12.1856 за №17828 причислены в Яркуль из сей же волости деревни Горносталевой
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ляпустин Алексей Зиновьевич

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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