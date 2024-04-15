Ляпустина Наталия Корнильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1830
Сын: Ляпустин Спиридон Алексеевич
Отец ребёнка: Ляпустин Алексей Зиновьевич
Рождение ребёнка
1845
Сын: Ляпустин Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Ляпустин Алексей Зиновьевич
Рождение ребёнка
1846
Сын: Ляпустин Степан Алексеевич
Отец ребёнка: Ляпустин Алексей Зиновьевич
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Ляпустин Алексей Зиновьевич
Место жительства
С 31.12.1856
По предписанию казенной палаты хозяйственного отделения от 31.12.1856 за №17828 причислены в Яркуль из сей же волости деревни Горносталевой
Место жительства
До 31.12.1856
Горносталиха, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По предписанию казенной палаты хозяйственного отделения от 31.12.1856 за №17828 причислены в Яркуль из сей же волости деревни Горносталевой
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно